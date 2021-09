Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021: LEADING CITIES INVEST: Ergebnis von Stabilität und Wertsteigerung geprägt

Büroimmobilien behaupten Spitzenposition bei Investoren

Die KanAm Grund Group hat ein positives erstes Geschäftshalbjahr 2021 für sich verbucht. Das lässt sich vor allem an den hohen Scope-Bewertungen und der Wertentwicklung des Fonds ablesen.

Die KanAm Grund Group als Anbieter des LEADING CITIES INVEST (DE0006791825) hat ihren Halbjahresbericht zum offenen Immobilienfonds veröffentlicht. Insgesamt zieht das Frankfurter Unternehmen eine positive Bilanz. Trotz aller Herausforderungen in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft habe die Corona-Pandemie auch Trends verstärkt. Investments in Immobilien sind mit hohen Erwartungen verbunden gewesen, sodass es deutliche Zeichen der Erholung im ersten Halbjahr 2021 gegeben hat, heißt es darin: „Entgegen anfänglicher Skepsis aufgrund der Diskussionen um das Homeoffice in den Medien behaupteten Büroimmobilien klar ihre Spitzenposition als favorisierte Nutzungsart bei Investoren. Gleichzeitig war ein anhaltender Run der Käufer auf Logistikimmobilien im Gange, wenngleich auf wesentlich niedrigerem Niveau“, heißt es dazu vom Management des Unternehmens. Die KanAm Grund Group gibt an, mit dem LEADING CITIES INVEST in beiden Assetklassen bereits positioniert gewesen zu sein. Das Ergebnis zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres ist aus Sicht der Gesellschaft von Stabilität und Wertsteigerung geprägt.