APICORP: Neue ESG-Rahmenrichtlinie stärkt Engagement der APICORP für Energiewende

Im Laufe der nächsten zwei Jahre will die APICORP 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energien bereitstellen





Dammam, Saudi-Arabien, 13. September 2021: ESG-Rahmenrichtlinie soll das Engagement der APICORP für Umweltschutz, soziale Verantwortung und robuste Governance institutionsweit verankern; APICORP strebt Bereitstellung von 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energie über die nächsten zwei Jahre an, um die Energiewende zu unterstützen; APICORP zieht Emission von Anleihen für grüne Energie und Nachhaltigkeit in Betracht, um nachhaltige Unternehmungen und Geschäftsmodelle im Energiesektor zu finanzieren.

Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Entwicklungsbank mit Fokus auf Energie, präsentierte heute ihre neue ESG-Rahmenrichtlinie. Die Veröffentlichung der Richtlinie erfolgt im Rahmen der Bestrebungen der APICORP zur Unterstützung der Energiewende in ihren Mitgliedstaaten und darüber hinaus.

Im Laufe der nächsten zwei Jahre will die APICORP 1 Mrd. US-Dollar für grüne Energieprojekte und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energien bereitstellen, insbesondere in der MENA-Region, um durch aktives Engagement mit allen Interessengruppen bis Ende 2023 eine ESG-Bilanz all ihrer Anlagen zu ziehen. Derzeit machen grüne Anlagen mehr als 13 Prozent des gesamten Portfolios der multilateralen Entwicklungsbank aus. Dies entspricht Anleihen und Direktinvestitionen in Höhe von ca. 550 Millionen US-Dollar, wobei sich diese Zahl im Lauf der vergangenen 5 Jahre mehr als vervierfacht hat.