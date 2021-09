REWE in Unterföhring ist "Supermarkt des Jahres 2021" / Auch Titel "Mitarbeiter des Jahres" geht nach München

Köln (ots) - Gleich zwei Auszeichnungen für Münchner REWE-Märkte beim

renommierten Branchenpreis "Supermarkt des Jahres 2021": Platz 1 in der

Kategorie "Filialen bis zu 2.500 Quadratmeter" geht nach REWE Unterföhring,

Feringastraße 6. Keine acht Kilometer weiter freut sich Hermann Rebe,

Serviceleiter im REWE Premium Fünf Höfe, über den Titel "Mitarbeiter des

Jahres".



Der REWE-Siegermarkt im nordöstlichen Stadtrand Münchens bietet auf 1.600

Quadratmetern Verkaufsfläche eine besondere Einkaufsatmosphäre und eine

großzügig gestaltete Warenpräsentation. "Vom Eingang aus hat unsere Kundschaft

einen großartigen Überblick über die Obst- und Gemüseabteilung bis hin zur

weitläufigen Frischetheke. Da fühlt man sich wie auf dem Viktualienmarkt", sagt

Marktleiter Martin Budic, der im Namen seines gesamten Teams die Ehrung

entgegennahm. Außerdem gehören für den Ex-Fußballprofi mit kroatischen Wurzeln

"Teamwork, Freude an unsere Arbeit und gelebte Gastfreundschaft" zum

Erfolgsrezept.





Im Fokus stehen Frische-Produkte, eine breite Auswahl an Convenienceartikeln undSpezialitäten, aber auch Lebensmittel aus der Region. Darüber hinaus wird dasgesamte Angebot permanent an die Kundenbedürfnisse angepasst. "Wir haben einSortiment, das bei unseren trendbewussten und urbanen Kundinnen und Kunden imMünchner Vorort keinen Wunsch offenlässt", ist Budic überzeugt. NebenSelf-Scanning-Kassen bietet der Markt auch Scan & Go sowie einen Abholservicefür den schnellen und bequemen Einkauf.Preisträger in der Kategorie "Endverbraucher-Publikumsliebling" ist Hermann Rebeaus dem REWE Premium-Markt in München. Die Leser:innen der Fachzeitschrift"Lebensmittel Praxis" sowie eine Fachjury haben ihn zum "Mitarbeiter des Jahres2021" gekürt. "Ich liebe es, Menschen mit Lebensmitteln zu begeistern. EinenKunden zufrieden lächelnd zu verabschieden, ist ein Geschenk. Sie in die Weltdes Genusses eintauchen zu lassen, zaubert mir jeden Tag ein Grinsen insGesicht", schwärmt Hermann Rebe von seinem Job, der im Markt alsAbteilungsleiter Service tätig ist. Lob für Rebe gab es auch von Promi-Koch undBuchautor Alfons Schuhbeck in einer filmischen Laudatio."Supermarkt des Jahres" ist der etablierteste und wichtigste Wettbewerb derBranche und wird seit mehr als 20 Jahren vergeben. Veranstalter sind das Magazin"Meine Familie & Ich" und die Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis". DieFachjury, bestehend aus Experten und Entscheidern in der Food-Branche sowieVorständen und Geschäftsführern der größten deutschen Handelsunternehmen, kürteaus allen Marktbewerbungen in einer Erstauswahl zwölf Nominierte in vierKategorien. Diese wurden anschließend inkognito vor Ort detailliert unter dieLupe genommen. Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut führte darüber hinauszeitgleich eine umfangreiche Verbraucherbefragung im Markt durch. Auf Basis desGesamtergebnisses bestimmte die Jury in der Endauswahl die Gewinner.Veranstaltungsort der Preisübergabe war dieses Jahr die Zeche Zollverein inEssen.Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22europäischen Ländern präsent.