ION feiert ersten Jahrestag der Börsennotierung, während das erste Explorationsprogramm auf dem Lithium-Salar-Projekt Urgakh Naran beginnt

TORONTO, 13. September 2021 - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FRA: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies /profil/ion-energy-inc/ ) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit seinem ersten Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenem Lithium-Salar-Projekt Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi, Mongolei, beginnen wird, während es den ersten Jahrestag des Handelsbeginns an der TSX-V feiert.

„Unser Team hat im vergangenen Jahr so viel erreicht: vom Erwerb einer neuen Lizenz bis zum Abschluss eines bedeutenden Börsengangs. Wir freuen uns nun sehr, mit dem ersten Explorationsprogramm auf unserem Lithium-Salar-Projekt Urgakh Naran beginnen zu können. Dies ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen und ein weiterer Schritt in der aggressiven Wachstumsstrategie von ION Energy,“ sagte Ali Haji, CEO von ION Energy Ltd.

Die wichtigsten Punkte

- Umfangreiche und systematische oberflächennahe Untersuchung des UN-Salars.

- Erste 73 Flachbohrungen geplant, die Bohrungen werden in der kommenden Woche beginnen.

- Hydrogeologische Beprobung der erbohrten Solen.

- Geochemische Beprobung der Salar-Tone und -Evaporite.

Die Bohrungen auf dem UN-Salar, der sich auf der zu 100 % unternehmenseigenen Lizenz Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi befindet, werden 73 kurze Schneckenbohrungen in einem großen Abstand von 1 km x 1 km umfassen. Bohrungen werden bis zu einer Tiefe von ungefähr sechs Metern niedergebracht. Potenzielle lithiumhaltige Tone und Evaporite werden in jedem Bohrloch beprobt, ebenso wie alle Lithiumsolen, die in diesen Flachbohrungen angetroffen werden. Der Hauptteil des UN-Salars ist ungefähr 10 km x 3 km groß und stark höffig auf Lithium. Dies wird die erste systematische Untersuchung der oberflächennahen Schichten und Solen im Zusammenhang mit dem UN-Salar sein.