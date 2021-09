NOTICE TO DISREGARD -- Walmart Inc. Nachrichtenquelle: globenewswire | 13.09.2021, 17:18 | 14 | 0 | 0 13.09.2021, 17:18 | BENTONVILLE, Ark., Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Please be advised that journalists and other readers should disregard the news release, "Walmart Announces Major Partnership With Litecoin (LTC)" issued September 13, 2021, over GlobeNewswire.



