Lithium ist derzeit extrem heiß. Die Nachfrage steigt rasant.

Weltweit können die von der Politik vorgegebenen Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen nicht erreicht werden, ohne auf die Lithium-Ionen-Batterien zu setzen, die die Elektromobile antreiben. Derzeit sei das Angebot am Markt so knapp, heißt es von Marktteilnehmern, dass die Interessenten um jede freie Tonne am Markt wetteifern würden.

Deshalb seien höhere Investitionen in die Lithiumproduktion notwendig, um den zukünftigen Bedarf der Elektromobillieferkette zu decken, so Analysten. Es herrsche große Sorge darum, woher das in näherer Zukunft benötigte Lithiumangebot kommen soll. Sollte nicht bald neues Material auf den Markt kommen, so Experten, könnte die Produktion neuer Elektromobile durch einen Mangel an Rohstoffen eingeschränkt werden.

Die in Elektromobilen eingesetzten Batterien können sowohl Lithiumkarbonat als auch Lithiumhydroxid verwenden, doch in der Regel spricht die Branche von Volumen an Lithiumkarbonat-Äquivalent. Dieses Jahr ist der Spotpreis für Lithiumkarbonat in China bereits um 170% auf umgerechnet rund 22.000 USD pro Tonne gestiegen. Das ist der höchste Wert seit April 2018. Spodumen, eine Lithiumquelle, die insbesondere in Australien abgebaut wird, kostet mittlerweile ca. 990 USD pro Tonne, was 2021 einen Anstieg von 144% bedeutet.

Im größten Markt für Elektromobile China stieg der Lithiumkarbonatausstoß im August gegenüber dem Vorjahr um 19% auf fast 20.000 Tonnen, hieß es von Marktbeobachtern. Laut den Analysten von Benchmark Minerals soll die Lithiumnachfrage aber um 26,1% oder rund 100.000 Tonnen LCE auf ca. 450.000 Tonnen steigen. Damit würde der Markt in ein Defizit von rund 10.000 Tonnen laufen!

Berichten aus China zufolge ist der Absatz von Elektromobilen in den sieben Monaten bis Juli auf etwas mehr als 3 Mio. Einheiten gestiegen, was im Vergleich zu 2020 ein Plus von 150% darstellt. Rund 1,3 Mio. Elektrofahrzeuge wurden dabei allein in China verkauft, hieß es. Einige Experten rechnen für dieses Jahr mit einem Anstieg der Elektromobilverkäufe auf 5,8 Millionen Einheiten.

Diese Entwicklung ist auch an den Produzenten wie Albemarle oder Pilbara Minerals nicht vorbeigegangen, deren Gewinne und / oder Aktienkurse kräftig zulegten. Auch der von GOLDINVEST.de schon seit Langem beobachtete Projektentwickler Prospect Resources zum Beispiel befindet sich im Aufschwung.

