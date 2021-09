Bad Homburg (ots) - Repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von finCraft



- Für die Studie wurden 2.500 Menschen in Deutschland befragt

- Studienergebnisse werden in einem Whitepaper zur Verfügung gestellt

- "Zocken an der Börse" und der "schnelle Euro" sind nur selten Motivation für

Investitionen

- Anleger sind "Investment-Selbstentscheider" und wollen unabhängig agieren

- Angst vor Verlusten und fehlendes Finanzwissen sind größte Hürden



Ausgerechnet in der Corona-Pandemie haben Millionen Menschen endlich den Schritt

an die Börse gewagt. Flashmob-Börsenattacken, die Turbulenzen um GameStop oder

der Hype um die neuen Neo-Broker ... Die vergangenen Monate haben gleichzeitig

eindrucksvoll offenbart, dass im Lager der Privatanleger massive Veränderungen

stattfinden. Das Start-up finCraft (Website-Verlinkung) wollte herausfinden,

woran das liegt und wie die neue Anlegergeneration über die Börse und Geldanlage

denkt. Dafür hat das Marktforschungsinstitut Civey bundesweit 2.500 Personen in

Deutschland befragt.







grundsätzliche Haltung der Deutschen zum Thema Börse und Investieren zu

beleuchten: Wer ist eigentlich für die eigene finanzielle Zukunft

verantwortlich? Was ist der Antrieb bei der Geldanlage? Wem vertrauen die

Deutschen bei Finanztipps? Was reizt am Thema "Börse", was schreckt ab?

finCraft-Gründer und CEO Dr. Stefan Steib zu den Erkenntnissen: "Einige

Ergebnisse haben unsere Vermutungen bestätigt, andere relativieren die jüngsten

Beobachtungen, aber einige Ergebnisse sind auch eine echte Überraschung. Aus

unserer Studie geht jedenfalls klar hervor: Diese Börsengeneration der digitalen

Selbstentscheider folgt neuen Spielregeln, hat einen konkreten Bedarf und ist

auf der Suche nach Lösungen. Nur wenn diese angeboten werden, geht diese

Generation nicht gleich beim nächsten Börsenbeben wieder verloren."



Das Whitepaper zu der Studie können Sie sich hier (https://u7061146.ct.sendgrid.

net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUDPcQOklDU7CSm6CQKx6N-2FxOxCXqVkNOQmUUUJ

P0QBB-2FHwj8GB-2FH9NaxVtcsoF-2FxfXM6Kg5p6tzcUr77wieIsfpvXTX2TLiWieC8PBvUJGzH5N38

sh9MgUkqGKnCIDQ8KGq4Mkz7rsBlF03X88GOBuwRGQ17GozYsH-2BK7s-2FG5qihpEnqQcDCZ3msJ8lZ

yhPYA-3D-3D9J5q_1F-2FZYJqjzjgl9AfzslOwvbK0QcTNtHZEJFxSi8aM0uHGuzBb26LMFSCnWNpAYs

nWzer1pcYTD4HeEC9CPmRKKZAsfGR8kne7y-2BYHTSTqvMke3sqRy0zt1n6BDBfOkQ9oIzsaGPKk6pzl

kOFeMVRWKZl4nFh0xeGxkKWJ-2FzGZUNBQ8r-2FgNxzrbuhA-2F7FdobYX83n-2BojcJTfUJdLavwBHM

VDs4lE7WkX80mqjAtBJave2IXbXCKrXmIYM8pOyWzUOt78sUNkD89QyZq8z1vz-2FVF-2B4z0ctuqZ9v

BPP7GKvTVGA-2Br29Xi6FWNPywGAfck0F9kToF-2BoDAP7aoFpzbMUQvEtYF6KOGqy722B43MufkAzg-

3D) anschauen und herunterladen. Wenn gewünscht, können wir Ihnen auf Anfrage

auch die gesamten Ergebnisse zur Verfügung stellen.



Für eine umfassende Produktpräsentation der finCraft-Plattform via

Videokonferenz oder für ein Interview steht finCraft-Gründer und CEO Dr. Stefan

Steib (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha

2L32XA5BGAQD-2FrrWT9W0AGkR9V5obzURlw6hTZ-2BBHlCSAW5zC-2BuKne2IYgv4Q-3D-3DRYD1_1F

-2FZYJqjzjgl9AfzslOwvbK0QcTNtHZEJFxSi8aM0uHGuzBb26LMFSCnWNpAYsnWzer1pcYTD4HeEC9C

PmRKKZAsfGR8kne7y-2BYHTSTqvMke3sqRy0zt1n6BDBfOkQ9oIzsaGPKk6pzlkOFeMVRWKZl4nFh0xe

GxkKWJ-2FzGZUNBQ8r-2FgNxzrbuhA-2F7FdobYX83n-2BojcJTfUJdLavwBHMVLKw4mu2wBKr10xMfM

chsQlZN-2BWYvU5oJCH69eahXpAH-2FJiNlZjD-2BwBYWepMDe57gXv0XLKL8HcmPUkdEGHCrp0m28sj

40NPaQHoKxXwCfcbO1lM-2FC-2FDjybJKMy0IarztreSYp5NzlfkxczZaMCE-2FOU-3D) gerne zur

Verfügung.



Pressekontakt:



Presseteam finCraft

David Möller

Felix Haußmann



Anke Selig

c/o Convensis GmbH

Friedrichstraße 23b

70174 Stuttgart / Germany

fon +49-711-36533785

mail mailto:PRfinCraft@convensis.com

home http://www.convensis.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156738/5019116

OTS: finCraft GmbH





Die Studie umfasst diverse Fragen zu unterschiedlichen Bereichen, um diegrundsätzliche Haltung der Deutschen zum Thema Börse und Investieren zubeleuchten: Wer ist eigentlich für die eigene finanzielle Zukunftverantwortlich? Was ist der Antrieb bei der Geldanlage? Wem vertrauen dieDeutschen bei Finanztipps? Was reizt am Thema "Börse", was schreckt ab?finCraft-Gründer und CEO Dr. Stefan Steib zu den Erkenntnissen: "EinigeErgebnisse haben unsere Vermutungen bestätigt, andere relativieren die jüngstenBeobachtungen, aber einige Ergebnisse sind auch eine echte Überraschung. Ausunserer Studie geht jedenfalls klar hervor: Diese Börsengeneration der digitalenSelbstentscheider folgt neuen Spielregeln, hat einen konkreten Bedarf und istauf der Suche nach Lösungen. Nur wenn diese angeboten werden, geht dieseGeneration nicht gleich beim nächsten Börsenbeben wieder verloren."Das Whitepaper zu der Studie können Sie sich hier (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUDPcQOklDU7CSm6CQKx6N-2FxOxCXqVkNOQmUUUJP0QBB-2FHwj8GB-2FH9NaxVtcsoF-2FxfXM6Kg5p6tzcUr77wieIsfpvXTX2TLiWieC8PBvUJGzH5N38sh9MgUkqGKnCIDQ8KGq4Mkz7rsBlF03X88GOBuwRGQ17GozYsH-2BK7s-2FG5qihpEnqQcDCZ3msJ8lZyhPYA-3D-3D9J5q_1F-2FZYJqjzjgl9AfzslOwvbK0QcTNtHZEJFxSi8aM0uHGuzBb26LMFSCnWNpAYsnWzer1pcYTD4HeEC9CPmRKKZAsfGR8kne7y-2BYHTSTqvMke3sqRy0zt1n6BDBfOkQ9oIzsaGPKk6pzlkOFeMVRWKZl4nFh0xeGxkKWJ-2FzGZUNBQ8r-2FgNxzrbuhA-2F7FdobYX83n-2BojcJTfUJdLavwBHMVDs4lE7WkX80mqjAtBJave2IXbXCKrXmIYM8pOyWzUOt78sUNkD89QyZq8z1vz-2FVF-2B4z0ctuqZ9vBPP7GKvTVGA-2Br29Xi6FWNPywGAfck0F9kToF-2BoDAP7aoFpzbMUQvEtYF6KOGqy722B43MufkAzg-3D) anschauen und herunterladen. Wenn gewünscht, können wir Ihnen auf Anfrageauch die gesamten Ergebnisse zur Verfügung stellen.Für eine umfassende Produktpräsentation der finCraft-Plattform viaVideokonferenz oder für ein Interview steht finCraft-Gründer und CEO Dr. StefanSteib (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha2L32XA5BGAQD-2FrrWT9W0AGkR9V5obzURlw6hTZ-2BBHlCSAW5zC-2BuKne2IYgv4Q-3D-3DRYD1_1F-2FZYJqjzjgl9AfzslOwvbK0QcTNtHZEJFxSi8aM0uHGuzBb26LMFSCnWNpAYsnWzer1pcYTD4HeEC9CPmRKKZAsfGR8kne7y-2BYHTSTqvMke3sqRy0zt1n6BDBfOkQ9oIzsaGPKk6pzlkOFeMVRWKZl4nFh0xeGxkKWJ-2FzGZUNBQ8r-2FgNxzrbuhA-2F7FdobYX83n-2BojcJTfUJdLavwBHMVLKw4mu2wBKr10xMfMchsQlZN-2BWYvU5oJCH69eahXpAH-2FJiNlZjD-2BwBYWepMDe57gXv0XLKL8HcmPUkdEGHCrp0m28sj40NPaQHoKxXwCfcbO1lM-2FC-2FDjybJKMy0IarztreSYp5NzlfkxczZaMCE-2FOU-3D) gerne zurVerfügung.Pressekontakt:Presseteam finCraftDavid MöllerFelix HaußmannAnke Seligc/o Convensis GmbHFriedrichstraße 23b70174 Stuttgart / Germanyfon +49-711-36533785mail mailto:PRfinCraft@convensis.comhome http://www.convensis.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156738/5019116OTS: finCraft GmbH