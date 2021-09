Foto: finanzbusiness Für Jörg Hessenmüller wird es bei der Commerzbank ganz eng Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 29 | 0 | 0 13.09.2021, 17:32 | Laut einem Pressebericht könnte der IT-Vorstand schon in in dieser Woche zur Tür gebeten werden. Er kann sich auch nicht mehr des Rückhalts des Arbeitnehmerflügels versichern. Am Dienstag tagt der Präsidialausschuss des Gremiums, erfuhr FinanzBusiness.

