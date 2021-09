Innerhalb der letzten großen Rallye konnte GoPro seine mehrjährige Schwächephase kurzzeitig abschütteln und sogar frische Bestmarken bei 13,79 US-Dollar Mitte März dieses Jahres etablieren. Anschließend stellte sich eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und drückte die Notierungen in den Bereich von 10,00 US-Dollar abwärts. In der abgelaufenen Handelswoche erlitt die Aktie einen erneuten Schwächeanfall und rutschte sogar unter den bisherigen Support bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt. Das könnte eine weitere Verkaufswelle auslösen, wenn Käufer jetzt nicht sehr schnell reagieren.

38,2 oder doch 61,8 Fibo?

Sollte ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb des EMA 200 bei 9,65 US-Dollar zustande kommen, müssten Abschläge zunächst auf ein Niveau von 8,86 US-Dollar und darunter sogar in den Bereich von 7,30 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ein derartiges Szenario würde sich entsprechend für ein Short-Investment anbieten. Gelingt es allerdings durch einen dynamischen Kursanstieg mindestens über 10,25 US-Dollar zuzulegen, könnte das die angespannte Situation bei der GoPro-Aktie etwas entspannen. In diesem Fall wären anschließend Zugewinne an 11,57 US-Dollar vorstellbar.