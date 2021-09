Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Einheitlich fester - Börse Moskau auf Hoch seit 2012 Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag den Handel einheitlich höher beendet. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street als wichtigsten Unterstützungsfaktor zum …