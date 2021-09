PEKING, 13. September 2021 /PRNewswire/ -- China hat eine lange Tradition der Ehrung von Lehrern. Seit 1985 wird jedes Jahr am 10. September der Tag der Lehrer begangen, um landesweit Pädagogen und Mentoren zu würdigen. Das ist etwas, was der chinesische Präsident Xi Jinping schon seit Jahren tut. In Reden und Aktionen hat Xi die Menschen dazu aufgerufen, Lehrer zu respektieren und der Bildung Vorrang zu geben.

In einem Brief an die Vertreter der nach dem verstorbenen Geophysiker Huang Danian benannten Modelleinheiten der Universität Jilin lobte Xi am Donnerstag die Vertreter für ihre Leistungen in der Lehre, der wissenschaftlichen Forschung und der Innovation.