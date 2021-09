mVise Auf zu neuen Ufern Nachrichtenquelle: 4investors | 13.09.2021, 18:34 | 6 | 0 | 0 13.09.2021, 18:34 |



Weiterlesen auf 4investors.de 2020 war für mVise ein schwieriges Jahr. Das macht Vorstand Manfred Götz auf der IR Fahrt von Rüttnauer Research in Potsdam deutlich. Er führt dafür in seiner Präsentation mehrere Gründe an. Ein großer Kunde hat überraschend eine wichtige Plattform eingestellt. Im Produktbereich lief nicht alles wie erhofft und Corona machte einige Beratungsleistungen schwierig bis unmöglich. So sinkt der Umsatz von 21,5 Millionen Euro auf ...

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer