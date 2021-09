Flaute / Kommentar von Christiane Stein zum Strom-Mix

Mainz (ots) - Die Zahlen der Statistiker zeigen, dass die Richtung stimmt, derWeg aber noch extrem weit ist: Am 31. Juli, einem Samstag, ist es dieses Jahrgelungen, von 9.15 Uhr bis 16.45 Uhr den gesamten Stromverbrauch in Deutschlandmit erneuerbaren Energien zu decken. Ein Erfolg. Doch die unerfreulicheHalbjahresbilanz, in der unterm Strich Kohle wieder der wichtigste Energieträgerwar, dokumentiert zugleich, dass Wind und Sonne bei ungünstigenWitterungsbedingungen uns durchaus noch im Stich lassen können. Ein Rückschritt.Kurz vor der Bundestagswahl machen die Zahlen aber vor allem deutlich, welchmassiver Anstrengungen es bedarf, damit aus Klimazielen nicht unerreichbareKlimavisionen werden. Das kostet Geld, viel Geld - egal, wer Deutschland künftigregiert. Dennoch muss beim Ausbau von Windkraft, Sonne und Biogas, aber auch beider Entwicklung von Technologien zur Stromspeicherung aufs Tempo gedrücktwerden. Ein Grund von vielen: Kommen mehr Elektroautos auf die Straße, brauchenwir mehr Strom - und zwar aus umweltfreundlichen Quellen. Sonst können wir unsden Umstieg sparen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5019246OTS: Allgemeine Zeitung Mainz