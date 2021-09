Water Ways erhält zwei neue Aufträge füt intelligente Bewässerungskomponenten im Wert von 1,3 Millionen C$

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

13. September 2021 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FSE: WWT) („Water Ways“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von in Israel ansässiger Agrartechnologie, der Wasserbewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten anbietet, gibt bekannt, dass das Unternehmen zwei Aufträge zur Lieferung intelligenter Bewässerungskomponenten an Kunden in Äthiopien und Peru erhalten hat. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Einnahmen aus diesen Aufträgen im letzten Quartal 2021 verbucht.

Die Aufträge haben einen Wert von 1.300.000 C$ und umfassen Folgendes:

1. Ein Auftrag im Wert von 375.000 C$ zur Lieferung von Komponenten für intelligente Bewässerung und Tropfbewässerung für Baumschulen in Äthiopien.

2. Ein Auftrag im Wert von 975.000 C$ zur Lieferung intelligenter Bewässerungskomponenten für ein Blaubeer-Bewässerungsprojekt in Peru.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass wir weltweit Anerkennung für unser Fachwissen in der Bewässerung von Blaubeeren erhalten. Den Auftrag in Peru haben wir aufgrund unserer Erfahrungen mit der Blaubeerbewässerung für Driscoll's in China erhalten. Driscoll's ist der größte Beerenproduzent der Welt und ein geschätzter Kunde von uns."

Das Unternehmen möchte die Investoren daran erinnern, dass Water Ways' CEO Ohad Haber und Ronnie Jaegermann, Director, am Dienstag, den 14. September 2021, um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Live-Webinar mit einem Unternehmens-Update, einer Erläuterung der Ergebnisse und dem Ausblick für 2021 und darüber hinaus veranstalten werden. Im Anschluss findet eine Fragerunde mit den Investoren statt.

Zur Anmeldung: https://www.bigmarker.com/sagacitycm/Water-Ways-Technologies-The-Futur ...

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem weltweiten Markt für Bewässerungssysteme und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikro- und intelligente Bewässerung ergeben. Das Unternehmen hinterlässt auch einen positiven Eindruck in der Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika sowie in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Heidelbeeren, medizinischer Cannabis, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr.