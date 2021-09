Das Thema der Digitalisierung ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Wir sind jeden Tag damit konfrontiert. Bewusst und unbewusst.

Digitalisierung bedeutet Fortschritt. Für diesen Fortschritt ist eine Sache unerlässlich, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz beeinflusst immer mehr unseren Alltag und ist eine nicht mehr wegzudenkende Säule in vielen Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft.

Der Echiquier Artificial Intelligence (WKN: A2PD44) investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz befasst sind und/oder davon profitieren. Die Strategie zielt zudem auf Titel von Unternehmen ab, deren Geschäftstätigkeit indirekt mit dem Sektor künstliche Intelligenz verbunden ist. Dazu zählen Ökosysteme und Infrastrukturen.

Der Fondsmanager Rolando Grandi konnte in den letzten Jahren unter Beweis stellen, dass er und sein Team eine hervorragende Expertise in diesem Segment aufgebaut haben. Künstliche Intelligenz ist ein Megatrend der unseren Alltag im Stärker beeinflussen wird und in noch viele weitere Bereiche Einzug halten wird.

