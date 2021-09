Nomad Foods und BlueNalu schließen Partnerschaft, um zellbasierte Meeresfrüchte in Europa einzuführen1

Nomad Foods, Europas führendes Tiefkühlkostunternehmen, und BlueNalu 2 , ein führendes innovatives Lebensmittelunternehmen, das ein breites Spektrum an Meeresfrüchteprodukten direkt aus Fischzellen entwickelt, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Einführung von zellbasierten Meeresfrüchten in Europa zu prüfen, wo die Nachfrage nach nachhaltig produzierten, gesunden Meeresfrüchteprodukten kontinuierlich wächst. Aufgrund seines überdurchschnittlichen Konsums ist Europa weltweit größter Importeur von Meeresfrüchten. EU-Bürger verbrauchen mehr als dreimal so viel, wie sie produzieren. 3

Die Vereinbarung ist die erste dieser Art in Europa, die zwischen einem Hersteller von Konsumgütern und einem Anbieter zellbasierter Meeresfrüchte abgeschlossen wurde, und unterstreicht die Anstrengungen von Nomad Foods für nachhaltiges Wachstum durch die Entwicklung und Skalierung neuartiger Lebensmitteltechnologien. Zudem bekräftigt die Vereinbarung das gegenseitige Interesse an der Vermarktung von zellbasierten Meeresfrüchten in Europa, um die steigende Nachfrage zu decken und die Bemühungen zu unterstützen, die langfristige Verfügbarkeit von hochwertigen, preisgünstigen sowie für den Menschen gesunden und für den Planeten nachhaltigen Meeresfrüchten sicherzustellen. Sie zielt auf eine Zusammenarbeit bei der Durchführung von Marktstudien und der Gewinnung von Verbrauchererkenntnissen, bei der Bewertung der rechtlichen Anforderungen und der Erkundung neuer Geschäfts- und Produktmöglichkeiten, die mit der Einführung von zellbasierten Meeresfrüchten europaweit erschlossen werden könnten.

Stéfan Descheemaeker, Chief Executive Officer, Nomad Foods, kommentiert: „Die Lebensmittelbranche befindet sich in einer Phase des Umbruchs, in der die Verbrauchernachfrage nach nahrhaften und hochwertigen Lebensmitteln steigt, die Bedeutung der Nachhaltigkeit noch nie so ausgeprägt war und der Stellenwert der Technologie bei der Erfüllung dieser Erwartungen zunimmt.

„Wir stehen an der Spitze eines Generationswechsels, hin zu einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung, und freuen uns, unsere Partnerschaft mit BlueNalu bekannt geben zu können. Ihre bahnbrechende Technologie für zellbasierte Meeresfrüchte passt optimal zu unseren Zielen und wird uns dabei helfen, weiterhin innovative und wohlschmeckende Meeresfrüchte auf den Markt zu bringen, die gut für die Menschen und den Planeten sind und für alle erschwinglich sind.“