CHENGDU, China, 13. September 2021 /PRNewswire/ -- Am Abend des 9. September 2021 wurde im China-Europe Center in Chengdu der Entwurf für den Aufbau Chengdus zu einer weltberühmten Stadt der Sportveranstaltungen veröffentlicht. Die Regierung von Chengdu präsentierte der Welt gemeinsam mit vielen international bekannten Sporteinrichtungen, Medien und inländischen Sportunternehmen einen wunderschönen Entwurf für den Aufbau Chengdus zu einer weltberühmten Stadt für Sportveranstaltungen. In Zukunft wird sich Chengdu dem Aufbau eines Systems widmen, das dieses Ziel erreicht, indem es den Sport in das Leben der Bürgerinnen und Bürger integriert und dem Sport eine bessere Rolle bei der Förderung des Wachstums der Stadt zuweist.

Um 20 Uhr begann die Veranstaltung offiziell. Der Bürgermeister von Chengdu, Wang Fengchao, begrüßte alle Gäste mit einem Videoclip, der die Errungenschaften Chengdus in den letzten Jahren und die Aussichten für die Zukunft zeigt.