L3Harris ernennt fünf NATO-Teamkollegen für ein luftgestütztes Warn- und Kontrollsystem

L3Harris Technologies (NYSE:LHX) hat seine fünf Teammitglieder für das „Alliance Future Surveillance and Control“-Programm (AFSC) bekannt gegeben, das der NATO dabei helfen soll, ihr luftgestütztes Warn- und Kontrollsystem bis 2035 zu ersetzen.

Das Team entwickelt „System-of-Systems“-Optionen für Überwachungs- und Kontrollfähigkeiten in allen Bereichen für das AFSC-Programm der NATO. Diese Optionen bieten bessere Aufklärung und eine reaktionsschnellere Steuerung, da Sensoren und Systeme in der Luft, am Boden, auf See oder im Weltraum Informationen austauschen können.