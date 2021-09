Additive Manufacturer Green Trade Association gibt erstes Forschungsprojekt zur Lebenszyklusanalyse in Auftrag

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), eine globale Handelsgruppe, die gegründet wurde, um die umweltfreundlichen Vorteile der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM) zu fördern, gab heute auf der RAPID + TCT 2021 bekannt, dass sie das Golisano Institute for Sustainability (GIS) am Rochester Institute of Technology mit der Durchführung einer Lebenszyklusanalyse beauftragt hat, in der ein additiv konstruiertes und gefertigtes Bauteil für die Luft- und Raumfahrt mit einem konventionell hergestellten Bauteil verglichen wird. Die Studie, die der ISO-Norm 14040 entspricht, vergleicht die ökologischen Auswirkungen einer Niederdruckturbinenhalterung (LPT-Halterung) für ein Düsentriebwerk, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden hergestellt wurde, mit denen einer Halterung, die mittels AM hergestellt wurde, während ihrer gesamten Lebensdauer.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210913005881/de/