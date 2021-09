KOHPA® erkämpft Dreier-Deal bei "Die Höhle der Löwen" - Rosberg, Maschmeyer und Wöhrl investieren in stromleitendes Papier

Dachau (ots) -



- Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nico Rosberg investieren 200.000 Euro für

die weitere Expansion des Start-ups.

- Das patentierte stromleitende Papier KOHPA® glänzte als weltweit dünnste und

leichteste Flächenheizung sowie als effektiver Elektrosmog-Schutz.

- Industrielle Abfallprodukte wie Kohlenstofffaser und Altpapier werden

recycelt.



Nach dem Motto "It's never too late to start a company" überzeugen die

Unternehmer Walter Reichel (76) und Peter Helfer (55) in der Gründersendung "Die

Höhle der Löwen" direkt drei Investoren von ihrer Erfindung. Für das Investment

von 200.000 Euro erhalten Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nico Rosberg

zusammen 33% der Unternehmensanteile. Der Deal wurde im Nachgang zur Sendung

erfolgreich abgeschlossen. Das neue Kapital wird verwendet, um den Vertrieb des

B2B-Unternehmens zu stärken und die Marke KOHPA® langfristig zu etablieren.









Der Clou an KOHPA®:Das B2B-Produkt KOHPA® therm ist die weltdünnste und leichteste Flächenheizung.Das Papier, ein Mix aus Kohlenstoff- und Naturfasern, kann als heizbare Tapete,im Fußboden oder als Wand- und Deckenheizung eingesetzt werden.KOHPA® protect wird im ökologischen Hausbau zur Abschirmung vor Elektrosmogeingesetzt. Das Produkt wird zukünftig neben Geschäfts- auch Privatkunden aufdem B2C-Markt angeboten.Das innovative Unternehmen recycelt in seinen Produkten Kohlenstofffaser-Abfälleder Industrie, die sonst als Sondermüll vernichtet werden müssten.Überzeugte InvestorenDie drei Investoren sehen gute Wachstumsperspektiven für dasStart-up-Unternehmen aus Bayern. Denn die industrielle Fertigung derKOHPA®-Produkte, mit der einhergehenden Skalierbarkeit, bietet das Potential,ein bedeutender Teil der anstehenden Energiewende zu sein. Dasenergie-effiziente Papier ist vielseitig einsetzbar, so z.B.: mittelsOrigamitechnologie im Leichtbau, als strahlungssichere Verpackungen, zurAbschirmung sicherheitsrelevanter Gegenstände, als Caravan-Fußbodenheizungu.v.m."Wir haben eine Symbiose aus zwei chemischen Komponenten gebildet, dienormalerweise nicht miteinander kompatibel sind, somit ein Produkt geschaffenwas eine Bereicherung für verschiedenste Branchen bietet.", sagt KOHPA®-CEOPeter Helfer. "Die jahrelange Forschung und das Herzblut, welches wir in KOHPA®hineingelegt haben, zahlt sich nun aus. So sieht Ruhestand für mich aus.", fügtCo-Gründer Walter Reichel hinzu."Peter und Walter sind hochinnovative, technische Erfinder. Mit ihrer Erfindunghaben sie ein echtes Alltagsproblem gelöst. Ihr stromleitendes Papier kann als