CX-Technologieführer Alvaria, Inc. kündigt die vollständige Eingliederung der jüngsten Übernahmen von Aspect und Noble Systems an

Seit dem angekündigten Zusammenschluss im Mai 2021 ist das Unternehmen übergangslos und ohne Unterbrechung zu einem vollständig integrierten und erstklassigen Lösungspaket übergegangen. Die Alvaria-Website wurde aktualisiert und bietet nun einen interaktiven Produktarchitektur-Leitfaden, der Auswahlmöglichkeiten, Klarheit und eine einfache Möglichkeit bietet, zu sehen, wie die Alvaria-Produkte in dem für unsere Kunden am besten geeigneten Einsatzmodell zusammenwirken.

Alvaria, Inc. freut sich, heute den Vollzug der Integration von Aspect und Noble Systems bekanntzugeben. Damit entsteht ein wichtiger gemeinsamer Motor für Innovation und Wachstum in den Bereichen Customer Experience und Workforce Engagement Management.

Morgen, am 14. September, beginnt die ACE-Veranstaltung „Come Together“ mit einer Keynote von Präsident und CEO Patrick Dennis. Alvaria hat ein umfangreiches Programm geplant, das neue Produkte, Einsichten von Branchenexperten, Produkttipps und -tricks sowie eine spezielle Keynote zum Thema „Creating Loyalty in a Connected World“ (Loyalität in einer vernetzten Welt schaffen) von Alex Hunter, Loyalitäts- und Markenexperte und ehemaliger Global Head of Digital bei der Virgin Group, umfasst.

Ebenfalls neu auf der ACE ist die Alvaria User Group, eine kostenlose Organisation, die sich der Verbesserung der Nutzererfahrung durch den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedern widmet und von einer Gruppe ehemaliger Kunden von Aspect und Noble Systems geleitet wird.

ACE 2021 Come Together ist eine komplett virtuelle Veranstaltung, die für und von Alvaria-Kunden konzipiert wurde. Interessierte Teilnehmer können sich HIER noch rechtzeitig anmelden.

Patrick Dennis, Präsident und CEO von Alvaria, sagte: „Mit der erfolgreichen Entstehung von Alvaria haben wir ein Unternehmen mit einem hervorragenden finanziellen Profil und einem klaren Fokus auf unsere Kunden. Neben einer ganzen Reihe neuer Produkte werden wir auch weiterhin die Anwendungen unterstützen, auf die sich unsere Kunden seit Jahren verlassen, einschließlich unserer branchenführenden normgerechten Outbound-Lösungen. Wir bleiben unserem Ziel treu, erstklassige Unternehmenssoftware zu liefern, sei es vor Ort, in der Cloud oder als Hybridlösung. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Neugestaltung des Kundenerlebnisses voraussetzt, dass die Unternehmen den Outbound-Kontakt meistern.“

