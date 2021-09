Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Baerbocks Bücher & Blackout-Gefahr – TE Wecker am 14. September 2021 Plagiatsexperte: Baerbock hat unter den Kanzlerkandidatenkonkurrenten am meisten abgeschrieben. Kohle ist im ersten Halbjahr 2021 wichtigste Energiequelle. Wind auf Windmesse in Husum. Massiver Stromausfall in Dresden. Wählen Kalifornier ihren …