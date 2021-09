Risen Energy erhält EcoVadis-Bronze-Rating für sein Engagement für eine grüne und nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit als Teil der Gesamtstrategie

Risen Energy hat immer wieder Meilensteine im Bereich der Nachhaltigkeit erreicht, und seine Produktpalette hat TÜV-, CE-, UL-, GS-, ROHS-, REACH-, PAHS- und andere internationale Zertifizierungen erhalten. Das Unternehmen wurde kürzlich in Frankreich mit dem Carbon Footprint-Zertifikat und in Italien mit dem Brandschutzzertifikat ausgezeichnet. Risen Energy hat seinen CO2-Fußabdruck erheblich optimiert und die CO2-Emissionen von der Produktion und Beschaffung bis hin zum gesamten Lebenszyklus kontinuierlich gesenkt, und das bei hoher Effizienz und hohen Erträgen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in diesem Jahr dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten und erfüllt damit dessen strenge Anforderungen an das interne Management und das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.

Grüne und umweltfreundliche Produktion

Risen Energy hat schon immer auf eine umweltverträgliche Produktion geachtet, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Das Unternehmen nutzt seine Führungsrolle in Bezug auf Technologien und Produkte und ist häufig an Bau- und Photovoltaikprojekten mit integrierten Dächern beteiligt, die Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen ermöglichen. Risen Energy optimiert außerdem kontinuierlich seinen internen Ressourcenverbrauch durch ein Bündel von Maßnahmen, darunter eine einheitliche Wasserversorgung, technologische Upgrades und die Kontrolle von Treibhausgasemissionen, als Teil eines wachsenden globalen Konsenses über die Notwendigkeit des Übergangs zu grünen Energien.