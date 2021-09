Der jährliche Goalkeepers Report der Gates Foundation stellt erhebliche Unterschiede bei den Auswirkungen von COVID-19 fest

Der diesjährige Bericht, von Bill Gates und Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, gemeinsam verfasst, zeigt, dass die durch COVID-19 verursachten Unterschiede, weiterhin groß sind und diejenigen, die am härtesten von der Pandemie betroffen sind, sich am langsamsten erholen werden.

Aufgrund von COVID-19 wurden im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 weitere 31 Millionen Menschen in extreme Armut getrieben. Und während 90% der hochentwickelten Volkswirtschaften das Pro-Kopf-Einkommen vor der Pandemie bis zum nächsten Jahr wieder erreichen werden, wird dies nur für ein Drittel der Volkswirtschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen erwartet.

Glücklicherweise hat die Welt inmitten dieser Verwüstung reagiert, um einige der schlimmsten Szenarien abzuwenden. Im letztjährigen Goalkeepers Report prognostizierte das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) einen Rückgang der weltweiten Impfstoffversorgung um 14 Prozentpunkte. Die Welt wurde also in 25 Wochen um etwa 25 Jahre zurückgeworfen. Eine neue Analyse des IHME zeigt, dass der Rückgang zwar immer noch inakzeptabel ist, aber nur die Hälfte des erwarteten Wertes ausmacht.

Die Co-Vorsitzenden heben in dem Bericht die „atemberaubende Innovation" hervor, die nur durch weltweite Zusammenarbeit, Engagement und Investitionen über Jahrzehnte möglich war. Sie erkennen an, dass die Vermeidung der Worst-Case-Szenarien lobenswert ist, aber sie stellen fest, dass dies nicht genug ist. Um eine wirklich gerechte Erholung von der Pandemie zu gewährleisten, fordern sie langfristige Investitionen in Gesundheit und Wirtschaft – wie die, die zur raschen Entwicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19 geführt haben –, um die Erholungsbemühungen voranzutreiben und die Welt wieder auf Kurs zu bringen, um die Globalen Ziele zu erreichen.