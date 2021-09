Aduro Clean Technologies will Investoren im Rahmen eines Webinars am Mittwoch, den 29. September, über Neuigkeiten informieren

Sarnia, ON, 14. September 2021 - Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50) (das „Unternehmen“ oder „Aduro Clean Technologies“) ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien, um Kunststoffe chemisch zu recyceln und schwere Roh- und erneuerbare Öle in Ressourcen der neuen Ära und hochwertige Brennstoffe umzuwandeln. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ofer Vicus und Abe Dyck, seines Zeichens VP of Business Development, am Mittwoch, den 29. September 2021, ein Webinar für Investoren veranstalten werden.