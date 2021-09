EQS Group-Ad-hoc: Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Valora verstärkt mit dem Kauf von Back-Factory ihr Food-Service-Geschäft in Deutschland



14.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Valora Gruppe setzt ihre kommunizierte Wachstumsstrategie konsequent fort und übernimmt den in Deutschland ansässigen Snack-Profi und Systemgastronomen Back-Factory mit über 80 Verkaufsstellen. Mit diesem Schritt baut Valora ihre Stellung im bundesweiten Gastronomie-Markt deutlich aus, stösst weiter in Innenstädte vor, erweitert ihre deutsche Food-Service-Plattform und erzielt damit Skaleneffekte.