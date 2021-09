Nach einer fulminanten Aufholjagd seit April letzten Jahres und einem Kursstand von 8,35 US-Dollar zurück an die Jahreshochs aus 2019 um 77,13 US-Dollar schlug der WTI-Future Anfang des dritten Quartals 2021 einen Abwärtstrend ein und begab sich dabei an eine wichtige Support-Zone aus Anfang dieses Jahres um 60,00 US-Dollar abwärts. Nach einer kurzen Bodenbildungsphase in diesem Bereich erfolgten nur wenig später ein Trendwechsel und Anstieg zurück an den kürzlich etablierten Abwärtstrend. Dieser konnte nach einer kurzzeitigen Schiebephase zu Beginn dieser Handelswoche erfolgreich überwunden werden, womit nun ein Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs sehr wahrscheinlich geworden ist.

Rallyefortsetzung

Solange sich der WTI-Future über den kurzfristigen Abwärtstrend sowie der Kursmarke von mindestens 70,00/70,60 US-Dollar aufhält, sind Anstiegschancen zurück an die aktuellen Jahreshochs bei 77,13 US-Dollar äußerst wahrscheinlich. Übergeordnete Ziele lassen sich darüber sogar im Bereich der Verlaufshochs aus Ende 2018 bei 89,09 US-Dollar für den Energieträger ableiten. Ein konsequenter Rückfall zurück in den vorausgegangenen Abwärtstrend würde bärische Züge aufdecken, Abschläge zurück auf 60,00 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. An dieser Stelle müsste der weitere Werdegang erneut ausgewertet werden.