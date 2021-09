Bildanfragen an: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers erweitert seine beliebte JLT6012-Serie um einen robusten Fahrzeugcomputer mit Android-Betriebssystem

Der für höchste Zuverlässigkeit ausgelegte, Google Mobile Services (GSM) zertifizierte Computer des Typs JLT6012A bietet Kunden in aller Art Logistikbetrieben die produktivitätssteigernden Vorteile des Android 10-Betriebssystems



Växjö, Schweden, 14. September 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler von Computern für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, kündigt eine auf dem Android 10-Betriebssystem basierende neue Version seiner aus robusten Fahrzeugcomputern bestehenden JLT6012-Serie an. Der zur Steigerung der Produktivität in Warenlagern, Fertigungsstätten, Transportbetrieben, Häfen und jeglichen anderen Arten von Logistikeinrichtungen konzipierte neue Computer des Typs JLT6012A macht die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche von Android auch für die populäre JLT6012-Produktserie verfügbar, verringert damit den Einarbeitungsaufwand und wird heutigen Nutzeransprüchen gerecht. Dank Google Mobile Services- (GMS-) Zertifizierung eröffnet der neue JLT6012A-Computer auch Zugang zu dem existierenden Android-Programmier-Knowhow sowie dem riesigen, ständig wachsenden Angebot an Apps und Utilities für dieses Betriebssystem.



Der neue JLT6012A-Computer ist genau das, was sich viele Unternehmen und Industriekunden schon lange gewünscht haben: ein dem neuesten Stand der Technik entsprechender Android-Fahrzeugcomputer, der genau so widerstandsfähig und robust ist wie die derzeit genutzten Windows-basierten Computer. Der für maximale Produktivität und Zuverlässigkeit ausgelegte JLT6012A-Computer ist für den Indoor- und Outdoor-Einsatz in Logistikbetrieben jeglicher Art optimiert.

„Android ist das gängigste Betriebssystem für mobile Consumer-Geräte. Milliarden von Menschen sind mit dem System vertraut und nutzen es tagtäglich“, kommentiert Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Viele Kunden in den von uns bedienten Märkten würden Android auch gern in ihren Betrieben einsetzen, scheuen aber davor zurück, da die meisten Android-Geräte nicht für raue Industrieumgebungen ausgelegt sind. Diese Lücke schließen wir jetzt mit unserem neuen, robusten JLT6012A Android 10-Computer. Das Gerät ist von Grund auf für den zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert und hat dieselbe robuste Auslegung wie unser JLT6012 Windows-Computer. Kunden können sich jetzt flexibel für das Betriebssystem entscheiden, das ihren spezifischen Anwendungsbedingungen und Einsatzumgebungen am besten entspricht.“