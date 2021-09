Erneut war es die Zone um 320 Dollar, die bei der BioNTech Aktie eine Attacke der Bären und damit einhergehende Kursverluste stoppte. Es war am Montag insgesamt kein guter Tag für die COVID-19 Impfstoff-Aktie, die unter einer Veröffentlichung im wissenschaftlichen Magazin „The Lancet” zum Thema der Auffrischungsimpfungen litten und an Wert verloren. BioNTechs Aktienkurs fiel im Handelsverlauf an der NASDAQ bis auf 322,47 Dollar, ...