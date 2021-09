HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 56 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2021 sei ein gutes Jahr für den Medizintechnikspezialisten und seine Aktien, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt auch mittelfristig optimistisch für die Gewinnentwicklung und rechnet damit, dass der Kapitalmarkttag am 17. November diese Einschätzung untermauert./ag/zb

