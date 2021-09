Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST NUR FÜR DIE VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN ZEITUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, Ontario, 13. September 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) gibt bekannt, dass sein Board of Directors seine Zustimmung zu einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 2.083.334 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu 2,40 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 5 Millionen C$ erteilt hat, vorbehaltlich des Erhalts aller geltenden behördlichen Genehmigungen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein bestehen, wobei jeder ganze Optionsschein innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung zu einem Preis von 3,00 C$ in eine Stammaktie umgewandelt werden kann (das "Angebot").

Abschluß

Der Abschluss des Angebots kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen, wird jedoch voraussichtlich am oder um den 30. September 2021 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich (aber nicht darauf beschränkt) des Erhalts der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Verwendung des Erlöses

Es wird davon ausgegangen, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration des Lost-Cities-Cutucu-Projekts in Ecuador, einschließlich Bohrungen auf Gold-, Silber- und Kupferzielen, für die Basisexploration, einschließlich Feldarbeiten und Probenahmen, für die Arbeit im Rahmen der sozialen Verantwortung des Unternehmens mit den Gemeinden innerhalb und in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet wird. Ungeachtet des Vorstehenden kann es vorkommen, dass die Unternehmensleitung aus vernünftigen geschäftlichen Gründen beschließt, die Verwendung der Erlöse von den zuvor beschriebenen Verwendungszwecken abzuweichen, abhängig von zukünftigen Operationen oder unvorhergesehenen Ereignissen oder Möglichkeiten.