BioNTech-Absturz: DAS steckt dahinter!

Was ist denn jetzt los? Bei BioNTech dominieren derzeit tiefrote Vorzeichen. Die Aktie ging unmittelbar nach der Eröffnung an der Nasdaq in den Sturzflug über. Von knapp 350 US-Dollar rauschte der Kurs regelrecht in die Tiefe, ehe BioNTech im Bereich von nur noch 324 US-Dollar aufschlug. Zum Handelsende stand ein Minus von 6,31 Prozent in den Büchern, was einen Abschlag von über 22 US-Dollar bedeutete! Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen über notwendige “Booster-Impfungen” – also Auffrischungsimpfungen, um einen längeren Schutz vor Corona zu gewährleisten. Nun hat eine Expertengruppe ein Forschungspapier veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass “nach jetziger Studienlage eine solche Impfung nicht notwendig ist”. Sollte sich diese These bewahrheiten, dürfte das die Absatzmärkte von BioNTechs-Impfstoff deutlich schmälern.

