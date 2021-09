Foto: finanzbusiness "Ich bezeichne mich als Sparkassenkind", sagt Markus Krawietz Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 10 | 0 | 0 14.09.2021, 08:59 | Seit September ist der 44-Jährige im Vorstand der Sparkasse Bad Oeynhausen Porta Westfalica. Im Pressegespräch in Bad Oeynhausen erzählt der gebürtige Wuppertaler von seiner ersten Zeit als Zugezogener in der Region, was er aus einer Sparkassen-Fusion im Jahr 2013 gelernt hat, und für welche Bereiche er zuständig ist.

