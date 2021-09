VANCOUVER, British Columbia, 14. September 2021 -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FWB: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys“) hat heute bekannt gegeben, dass sein Geschäftspartner, der internationale Auftragsentwickler und Auftragshersteller WuXi Biologics, die Synthese des rekombinanten SARS-CoV-2-Spikeproteins für den COVID-19-Impfstoffkandidaten BVX-0320 und das Immundiagnostikum CoviDTH - beides Produkte des Unternehmens - erfolgreich abgeschlossen hat. Beide Produkte sollen im Rahmen von klinischen Studien untersucht werden. BioVaxys hat bereits mit den Vorbereitungen für einen Antrag auf Zulassung eines Prüfpräparats für eine kombinierte klinische Phase-I/II-Studie bei der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration („FDA“) begonnen, in der CoviDTH als Diagnostikum für die Bewertung der T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2 untersucht werden soll.

Im Rahmen der Vereinbarung vom 11. März 2021 hat die Firma WuXi Biologics hohe Mengen des vollständig charakterisierten SARS-CoV-2-Spikeproteins für die von BioVaxys noch in diesem Monat einzuleitende präklinische Sicherheitsstudie zu CoviDTH synthetisiert. In ihrer offiziellen schriftlichen Stellungnahme vom Juli zum Ersuchen des Unternehmens um eine Typ-B-Überprüfung von CoviDTH im Vorfeld der Einreichung eines Antrags auf Zulassung eines Prüfpräparats (Pre-IND-Antrag) hat die FDA darauf hingewiesen, dass das von BioVaxys geplante Tiermodell zur Toxizität eine Ermessensfrage darstellt und für die Einreichung eines IND-Antrags nicht erforderlich ist. Das Unternehmen setzt seine Arbeiten an dieser Studie zu CoviDTH jedoch fort, da sie die Einreichung des IND-Antrags nicht beeinträchtigt und sogar nützliche Daten liefern könnte.

Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, meint dazu: „Die Herstellung des rekombinanten Spikeproteins unter Einsatz des von WuXi Biologics entwickelten Zellexpressionssystems ist ein bedeutender Meilenstein für Biovaxys. Wir können hier nicht nur auf einen hohen Proteinertrag zählen, sondern verfügen auch über die Fertigkeiten und das Know-how, Proteine in großem Maßstab mit dem von der FDA geforderten Grad an Reinheit, Konsistenz und Proteincharakterisierung sowohl für unsere klinischen Studien als auch für den kommerziellen Einsatz herzustellen.“