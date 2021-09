EMX erwartet erste Lizenzgebührenzahlung aus der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones in Nordchile

Vancouver, British Columbia, 14. September 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation („EMX“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine erste Quartalszahlung nach Steuern in Höhe von rund 974.000 US$ aus der effektiven NSR-Lizenzgebührenbeteiligung (die „NSR-Lizenzgebühr“) von 0,418 % an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones („Caserones“) in Nordchile erwartet. Diese im weiteren Monatsverlauf erwartete Zahlung an EMX basiert auf der Ausschüttung von Lizenzgebühren für die Kupfer- und Molybdänproduktion des zweiten Quartals („Q2“ - d.h. April bis Juni).

Wie zuvor berichtet, ist EMX mit Altus Strategies Plc („Altus“) (AIM: ALS; TSX Venture: ALTS; OTCQX: ALTUF) eine strategische 50:50-Partnerschaft eingegangen, um eine effektive NSR-Lizenzgebühr aus Caserones in Höhe von 0,836 % für 68,2 Millionen US$ zu erwerben (die „Caserones-Lizenzgebühr“). EMX und Altus kontrollieren jeweils eine effektive Lizenzgebühr in Höhe von 0,418 %, nachdem beide Parteien jeweils für 34,1 Millionen $ des Kaufpreises verantwortlich zeichneten (siehe EMX-Pressemeldungen vom 17. August, 23. August und 3. September 2021). Das effektive Datum des Erwerbs der Caserones-Lizenzgebühren war der 1. April 2021 und beinhaltet daher Erlöse aus dem zweiten Quartal 2021, wodurch ein sofortiger Cashflow für EMX entsteht.

Mit der effektiven Beteiligung von EMX an der Caserones-Lizenzgebühr hat sich das Unternehmen eine langfristige Einnahmequelle aus der Kupfer- und Molybdänproduktion in einer der besten Kupferbergbauregionen der Welt gesichert.

Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „6E9“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.