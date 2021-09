Mphasis beschleunigt die europäische Expansion mit dem Start seines deutschen Hubs für die Bereitstellung von operativen und digitalen Dienstleistungen

- Das neue Zentrum soll in der Region Arbeitsplätze schaffen und bis Juni 2022 200 Mitarbeiter einstellen, wobei die Zahl der Beschäftigten jährlich um 30 % steigen soll

DÜSSELDORF, Deutschland, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- Mphasis , (BSE: 526299); (NSE: MPHASIS), einem Anbieter von Informationstechnologie (IT)-Lösungen, der sich auf Cloud- und kognitive Dienste spezialisiert hat, hat seine Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen Lieferzentrums in der Hansaallee 299 in Düsseldorf erweitert, um seine wachsende Präsenz in Europa zu unterstützen. Mphasis hat folgende Ziele: