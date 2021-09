Karstadt - Synergieeffekte aus Fusion

Die Karstadt AG wird am (heutigen) Dienstag in Essen zunächst die Bilanz für 1998 vorlegen und sich anschließend über das Fusionsvorhaben mit Quelle äußern. Aufgrund einer auf 199,2 (164,0) Millionen DM gestiegenen Konzernüberschusses sollen die Aktionäre eine auf elf (zehn) DM erhöhte Dividende erhalten. Karstadt will vom neuen Mehrheitsaktionär Schickedanz die Quelle-Gruppe im Wege einer Kapitalerhöhung über 40 Prozent oder nominal rund 168 Millionen DM übernehmen. Karstadt hatte am Wochenende mitgeteilt, für Karstadt sei ein Unternehmenswert von 8,207 Milliarden DM und für Schickedanz Handelswerte (Quelle-Gruppe) einer über 3,278 Milliarden DM ermittelt worden. Auf Basis dieser Unternehmenswerte kommen die Gutachter zu einem Umtauschverhältnis von eins zu 2,5037.

Der Karstadt-Konzern rechnet mit einer deutlichen Gewinnverbesserung durch die Fusion mit dem Versandhandelshaus Quelle. Aus der Fusion erwarten sich die Beteiligten hohe Ergebnisverbesserungen. Die Synergiepotentiale addierten sich bis zum Jahr 2002 auf rund 400 Millionen DM, teilten der Karstadt-Vorsitzende Walter Deuss und der Quelle-Vorsitzende Willi Harrer am Dienstag in Essen mit.

Karstadt notiert in Frankfurt aktuell bei 443 (+20)

