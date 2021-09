Ad-Lib.io erhält Google Marketing Platform Zertifizierung nun auch in Deutschland

Oli Marlow Thomas, Gründer von Ad-Lib.io, erklärt: "Diese Nachricht ist für Werbetreibende auf der ganzen Welt von großer Bedeutung, da sie nun eine einfache Möglichkeit haben, ihre Werbung auf die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt auszuweiten. Ich bin stolz auf unser Team, das etwas erreicht hat, was nur wenige andere geschafft haben - eine kontinuierliche und beständige Fähigkeit, eine strenge Zertifizierung zu erreichen, während wir Kunden in einer zunehmenden Zahl neuer Märkten unterstützen."

Ad-Lib.io, die Creative-Management-Plattform der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Google Marketing Platform (GMP) Creative-Zertifizierung in Deutschland erhalten hat - der siebte Markt, in dem Ad-Lib.io diesen Status erhalten hat.

Mit dieser Zertifizierung in Deutschland beweist Ad-Lib.io erneut die Fähigkeit, mit den Google Marketing Platform Produkten zu arbeiten und hohe Servicestandards für Creative Design und Prozessmanagement einzuhalten. Die Zertifizierung bestätigt Ad-Lib.io’s Erfolgsbilanz bei Kunden und Kompetenz in den Bereichen Coding, Asset-Bereitstellung und Kundenservice.

Michael Plate, Head of Partnerships & DACH bei Google: "Unsere Kunden in der DACH-Region schätzen und fordern zunehmend Fachwissen rund um das Thema Creative, damit sie die Möglichkeiten der Google Marketing Platform bestmöglich nutzen können, um Inhalte und Medien besser aufeinander abzustimmen und Anzeigen in großem Umfang zu schalten. Google freut sich, dass Ad-Lib.io in den deutschen Markt expandiert und seine jahrelange Erfahrung in anderen Märkten einbringt, um spezialisierte Lösungen und Dienstleistungen für eine Reihe von Google-Produkten zu liefern, um Werbetreibende hierzulande zu unterstützen."

Die Kunden von Ad-Lib.io, darunter viele aus den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Banken und Reisen, verlassen sich seit langem auf die Technologieplattform von Ad-Lib.io, wenn es darum geht, effizient hoch relevante Anzeigen in großem Umfang zu erstellen und dabei die besten Kampagnenergebnisse zu erzielen. Durch die Zertifizierung erhält Ad-Lib.io Zugang zu spezialisierten Trainings, sowie zu einer Vielzahl anderer Google-Programmressourcen.

Ad-Lib.io ist ein multiregionaler GMP-Zertifizierungsinhaber mit zahlreichen Zertifizierungen, unter anderem für Australien, Dubai, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen über Ad-Lib.io, die neue Zertifizierung oder die Veranstaltung von Google finden Sie unter: https://www.ad-lib.io/.

Über Ad-Lib.io

Ad-Lib.io stellt die führende Creative Management Platform der nächsten Generation für einige der weltweit größten Marken bereit, um ihnen die Skalierung ihrer digitalen Werbemittel zu ermöglichen. Ad-Lib.io verbindet Creative und Media-Workflows durch intelligente Automatisierung und ermöglicht so die einfache und schnelle Erstellung und Optimierung relevanter Werbemittel für alle digitalen Kanäle. Laut den Kunden von Ad-Lib.io, zu denen 10 der 30 größten globalen Marken gehören, sind diese Anzeigen 60 % kosteneffizienter zu produzieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London, UK, wurde von ehemaligen Google-Führungskräften gegründet, die die Notwendigkeit erkannten, die große Lücke zwischen kreativen Konzepten und der Exekution im Rahmen digitaler Medien zu schließen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210914005233/de/