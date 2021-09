+++ Neuemission +++ JES.GREEN Invest GmbH begibt 5,0%-Debüt-Anleihe (A3E5YQ) – Zeichnung ab sofort möglich

Mit den zufließenden Mitteln aus der Anleihe-Emission soll größtenteils der Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) in Deutschland finanziert werden. Von der Emittentin an ihre 100-%-Tochtergesellschaften weitergeleitete Finanzierungsbeiträge werden dabei mindestens mit 5,5 % p.a. verzinst. Darüber hinaus soll die zum Erwerb von 276 Photovoltaik-Anlagen mit ca. 2.771 kWp verwendete Zwischenfinanzierung bis max. 3 Mio. Euro abgelöst werden.

Anleihe-Emission samt Kapitalmarktdebüt – die JES.GREEN Invest GmbH begibt ihre erste Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine fünfjährige Laufzeit und wird jährlich mit 5,0 % p. a. verzinst. Die Emittentin ist ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland. Gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft JES.Group GmbH übernimmt JES.GREEN Invest die Vorfinanzierung der zu verpachtenden Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden .

Zeichnung ab 14. September – Börsennotierung im Oktober

Interessierte Anleger können die Anleihe bereits ab dem 14. September 2021 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de) zeichnen. Zusätzlich werden Zeichnungen vom 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA angeboten. Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober 2021 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Kapitalmarktkommunikation wird von der Münchner IR-Agentur Better Orange übernommen.

„Haben mit unserem besonderen Business-Modell ein großartiges Marktpotenzial“

„Wir rechnen in unserem Markt der Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland mit einem überproportional starken Wachstum – ganz unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die generelle Sinnhaftigkeit von Aufdachanlagen in Kombination mit unserem besonderen Business-Modell erschließt uns hierzulande ein großartiges Marktpotenzial. In der Gruppe haben wir seit 2013 mehr als 1 Mio. Quadratmeter Dachfläche für Photovoltaik-Anlagen erschlossen und 210 MWp Leistung installiert sowie allein seit 2019 mehr als 1.300 Aufdachkleinanlagen realisiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir nun weitere Aufdachphotovoltaikanlagen erwerben und dadurch unser Wachstum dynamisch vorantreiben. Dazu planen wir, jährlich über 2.000 Aufdachanlagen zu realisieren“, so Jonas Holtz, Unternehmensgründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH.