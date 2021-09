Royal Unibrew Still Has Upside Left, Kepler Cheuvreux Says Reiterating Buy Autor: PLX AI | 14.09.2021, 09:35 | 39 | 0 | 0 14.09.2021, 09:35 | (PLX AI) – Royal Unibrew still has upside despite a high valuation, Kepler Cheuvreux analysts said, reiterating a buy recommendation on the stock.Price target DKK 930 implies 22% upsideGrowth is likely to accelerate after the company's recent … (PLX AI) – Royal Unibrew still has upside despite a high valuation, Kepler Cheuvreux analysts said, reiterating a buy recommendation on the stock.Price target DKK 930 implies 22% upsideGrowth is likely to accelerate after the company's recent … (PLX AI) – Royal Unibrew still has upside despite a high valuation, Kepler Cheuvreux analysts said, reiterating a buy recommendation on the stock.

Price target DKK 930 implies 22% upside

Growth is likely to accelerate after the company's recent acquisitions, Kepler said

Growth is likely to accelerate after the company's recent acquisitions, Kepler said

Dividends and share buybacks will remain a part of the company returning cash to shareholders: Kepler



