Abschied von einem beliebten Indikator

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, bevor wir zu unserem Update zum Verfallstag kommen (siehe nächster Artikel) ein kurzer Blick auf einen „beliebten“ Indikator, der in unregelmäßigen Abständen in den Medien immer ...

Die Margin Debt – ein Menetekel für die Aktienbörsen?

Es geht um die Wertpapierkredite an den US-Börsen. Sie haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder neue Hochs erreicht, was in einigen Finanzmedien zum Teil mit dramatischem Unterton erwähnt wurde.

Es gibt verschiedene Darstellungen für diesen Indikator. Man kann einfach die Werte des Kreditvolumens nehmen, wie sie in der offiziellen Statistik angegeben werden (die sogenannte „Margin Debt“). Das ist aber eine „ewig“ steigende Kurve, die für keine Interpretation geeignet scheint – außer, um sie als „Crash-Indikator“ zu missbrauchen.

Wie man es auch dreht und wendet…

Man kann diese Margin Debt aber auch gegen die Cash-Bestände verrechnen, was einen deutlich anderen Verlauf ergibt – und vermeintlich eine bessere Interpretation ermöglicht. Doch nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass beide Varianten nutzlos sind.

Die Gründe dafür sind recht simpel: Zum einen erhält man die Daten nur mit mehrwöchiger Verspätung und zum anderen ist aus meiner Sicht der kausale Zusammenhang ein anderer als oft suggeriert.

So folgen meiner Meinung nach nicht die Kurse dem Wertpapierkrediten, sondern das Volumen dieser Kredite den Kursen. Das wird am deutlichsten, wenn man einen Blick auf die „reine“ Margin Debt im Vergleich zum Kursverlauf am Aktienmarkt, z.B. in Form des S&P 500 wirft (siehe folgender Chart).

Quellen: NYSE, FINRA, MarketMaker mit Daten von VWD, eigene Berechnungen

Wer ist Henne und wer ist Ei?

Zu den beiden Kurven im oberen Chartteil muss ich gar nicht viel sagen. Es ist offensichtlich, dass sie nahezu deckungsgleich sind. Mathematisch ergibt sich eine Korrelation von sagenhaften 97,8 %. Das ist de facto eine Kausalität. Die Frage ist nur: Wer ist Henne und wer ist Ei?