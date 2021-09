Kann die Deutsche Börse ihren Aufwärtstrend halten und in den nächsten Wochen wieder den Widerstand bei 152,40 Euro anpeilen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 22.7.20 bei 170,15 Euro ein Allzeithoch erreichte und danach bis zum 3.11.20 auf ein Tief bei 124,85 Euro zurückfiel, trat die Aktie – laut Analyse von www.godmode-trader.de - in eine flache Aufwärtsbewegung ein. Am 23.8.21 scheiterte die Aktie daran, den Widerstand bei 152,40 Euro zu überwinden und gab in weiterer Folge nach. Hält der Aufwärtstrend bei 136,54 Euro, dann könnte ein Kursanstieg bis an den Widerstand bei 152,40 Euro folgen. Fällt die Aktie allerdings unter diesen Widerstand, dann eröffnet sich Abwärtspotenzial auf bis zu 117,08 Euro.

Kann die Deutsche Börse-Aktie im Aufwärtstrend verbleiben und in den nächsten Wochen wieder die Marke von 152,40 Euro ansteuern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.