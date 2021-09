Hyundai Mobis nimmt zum ersten Mal an der Motor Bella teil und präsentiert seine Technologie für autonome und elektrische Fahrzeuge

-Erstmalige Teilnahme an einer Automobilmesse in Nordamerika, um US-Automobilherstellern Neuentwicklungen vorzuführen, kurz nach der Teilnahme an der IAA Mobilität in Europa

-Allererste Motor Bella findet in Pontiac, Michigan, in der Nähe von Detroit statt - neue ADAS-Technologie von Hyundai und vieles mehr wird dort zu sehen sein

-Präsentation seiner fortschrittlichsten Elektrifizierungskomponenten, einschließlich des 3-in-1-Systems, der Batteriesystembaugruppe und der integrierten Ladesteuerungseinheit für den nordamerikanischen Elektrofahrzeugmarkt.

PLYMOUTH, Michigan, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) nimmt an der ersten Motor Bella teil, die in Pontiac in der Nähe von Detroit, dem Herzen der nordamerikanischen Automobilindustrie, stattfindet. Wie das Unternehmen am 14. September ankündigte, wolle es seine neuen Technologien vorstellen und mehr Aufträge von internationalen Automobilherstellern in Nordamerika generieren.

Zwar hat das Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt an der CES teilgenommen, doch dies ist das erste Mal, dass Hyundai Mobis an einer Automesse in den USA teilnimmt. Nachdem das Unternehmen am Monatsanfang an der IAA Mobilität in Deutschland teilgenommen hat, will es nun seinen Aktionsradius auf Nordamerika ausweiten und neuen Technologien vorstellen sowie den Kontakt mit Kunden suchen, um Aufträge von internationalen Automobilherstellern zu generieren.

Die Motor Bella findet vom 21. bis 26. September im M1 Concourse in Pontiac in der Nähe von Detroit statt, während die North American International Auto Show (NAIAS), eine der größten Automessen der Welt, bis 2021 pausiert.

Detroit ist das Symbol schlechthin für die US-Automobilindustrie, denn hier befinden sich die Hauptsitze und strategischen Stützpunkte der weltweit führenden US-Automobilhersteller, der so genannten Big Three. Die Region ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die nordamerikanischen Automobilhersteller, die neue Mobilitätsangebote entwickeln.

Während der Messe wird Mobis ‚Mobis Tech Days' veranstalten, die von Key Account Executives (KAE) von Mobis North America (MNA) und Advanced Engineering Vertretern von Mobis Technical Center America (MTCA) präsentiert werden. Die Kunden werden zu diesem Anlass die neuesten Technologien für autonomes Fahren, Elektrifizierung und Infotainment erleben.