Pallhuber bietet fast 50 Jahre Erfahrung und persönliche BeratungDer direkte und persönliche Kontakt zu seinen Kunden ist der Pallhuber Gruppeein besonderes Anliegen, um ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.Dazu gehört neben der jahrelangen Erfahrung und der kompetenten Beratung durchdie Genussberater auch die reibungslose Bestellabwicklung am Standort inLangenlonsheim sowie die bequeme Lieferung der ausgewählten Favoriten direkt andie Haustür, in die Küche oder den Keller. Bereits die Eröffnung desOnline-Shops war ein wichtiger Schritt, um den Kunden die Möglichkeit zu bieten,sich schnell und direkt mit dem weitläufigen Sortiment an hochwertigenregionalen und internationalen Weinen, exklusiven Likören oder ausgewähltenSpezialitäten vertraut zu machen. In der "Geschenke-Welt" bietet das Weinhauszudem einen digitalen Service mit Geschenkideen. Kunden können dort besondereLiköre oder Verkaufsschlager, wie den Butterscotch Likör mit schottischen SingleBarrel Whisky verfeinert, sowie Destillate und Geschenksets mit einerpersönlichen Grußkarte an Familie oder Freunde versenden. Alle Produkte könnenbequem per Vorkasse oder Paypal bezahlt werden und gelangen direkt via DHL anihren Bestimmungsort. Diesen Online-Service erweitert das Weinhaus nun für seinerund 250.000 Kunden.Pallhuber-Newsletter erweitert individuellen Kundenservice im InternetSeit Kurzem können sich Neu- und Bestandskunden auf der Internetseite vonPallhuber für den Newsletter anmelden. Mit diesem Service bietet das Weinhauseinen exklusiven Mehrwert und eine Ergänzung zu seinen breit gefächerten Direkt-und Online-Angeboten. Über diesen neuen Kommunikationskanal informiert Pallhubernicht nur über einzelne Produkte und spezielle Angebote aus der weitläufigenGenusswelt, sondern bietet zu den hochwertigen Spitzenweinen oder erlesenenSpezialitäten zusätzlich außergewöhnliche Rezeptideen, die garantiert noch mehr"Lust auf Genuss" machen. Darüber hinaus plant Pallhuber, den Newsletter künftigverstärkt für den Bereich "Pallhuber vor Ort" zu nutzen. So erhalten die Kundeneine zusätzliche Möglichkeit, um sich schnell und direkt darüber zu informieren,an welchen Orten sie persönlich in Kontakt mit den Genussberatern treten können.Mit dem Newsletter erweitert das Weinhaus neben der Homepage, der"Geschenke-Welt" und der Facebook-Seite nicht nur seine Online-Präsenz, sondernvor allem die direkte Kommunikation mit seinen Kunden. Auf Facebook befindetsich Pallhuber bereits mit mehr als 10.300 Menschen im Austausch und informiertbeispielsweise über neue Produkte oder aktuelle Angebote. Damit rundet der neueNewsletter das Pallhuber-Gesamtpaket aus nahezu 50 Jahren Erfahrung,persönlicher Beratung und moderner Informationsvermittlung ab. Das Weinhaussieht sich für die Zukunft gerüstet und bestens ausgestattet, um weiterhinexklusive Weinerlebnisse zu ermöglichen und Genuss auf hohem Niveau zu bieten -ob im direkten persönlichen Kontakt oder online.Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: mailto:weinkeller@pallhuber.dehttp://www.pallhuber.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66679/5019337OTS: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG