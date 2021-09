Neckarbischofsheim (ots) - Neben einem breit aufgestellten Portfolio aus

erstklassigen Qualitätsprodukten für den Hygienebedarf bietet die Blanc Hygienic

Solutions GmbH ebenfalls professionellen Kundenservice in Form von fachlicher

Beratung und speziellen Konditionen. Besonders Gewerbekunden profitieren durch

die Zusammenarbeit mit dem Hygienemanagement-Experten von vielen Vorteilen und

Vergünstigen. Das Leistungssortiment des Unternehmens aus Neckarbischofsheim ist

dabei auf die unterschiedlichsten Branchen ausgerichtet und bietet vom

Medizinsektor über öffentliche Einrichtungen bis hin zur Industrie hochwertige

branchenspezifische Angebote.



Service- und beratungsorientiertes Unternehmen mit attraktiven Konditionen





In der Zusammenarbeit überzeugt die Blanc Hygienic Solutions GmbH neben einemattraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis besonders durch vorteilhafte Konditionen.Bei größeren Abnahmemengen werden beispielsweise Mengen- und Staffelrabattegewährt, zudem besteht eine Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie. "Die Bindungzu unseren Kunden basiert auf Zufriedenheit und Vertrauen. Wir sind deshalbstolz, auch ohne vertragliche Bindungen, Mindestabnahmemengen oder sonstigeVerpflichtungen auszukommen und unseren Abnehmern dadurch eine ganzunkomplizierte Zusammenarbeit bieten zu können", so die Hygiene-Experten. EinTreueprogramm mit attraktiven Sonderkonditionen und ein Kundenkonto mitvielseitigen Komfort-Optionen sind nur wenige der Top-Konditionen, die die BlancHygienic Solutions GmbH ihren Kunden bereitstellt. Auch beim Bestellprozess wirdWert auf höchste Kundenfreundlichkeit gelegt: Die 1-Klick Bestellung, derABO-Service und die Bestellerinnerung ermöglichen einen besonders komfortablenKauf. Auch für die entsprechende Sicherheit ist gesorgt: Im SSL-geschütztenBestellprozess wird zuverlässiger und geprüfter Datenschutz gewährleistet sowieein Käuferschutz über Trusted Shops angeboten. Als zertifizierter und geprüfterAnbieter bietet Blanc Hygienic Solutions ein umfangreiches Sortiment anQualitätsprodukten zu erstklassigen Bedingungen und Preisen.Gewerbekunden profitieren besonders von einer Partnerschaft mit Blanc HygienicSolutionsBesonders Kunden aus dem Gewerbesektor können auf Blanc Hygienic Solutions alsstarken Partner an ihrer Seite vertrauen. Seit über drei Jahrzehnten unterstütztdas Unternehmen zahlreiche Gewerbekunden durch professionelles und effizientesHygienemanagement für Arbeits-, Sanitär- und Waschräume. Dabei liegt der Fokusneben den Vorteilen bei der Bestellung vor allem auf der persönlichen Betreuungund Beratung: Ein persönlicher Fachberater und ausgebildeter Hygieneexpertesteht den Kunden stets mit fachlicher Expertise zur Seite - ob vor Ort, amTelefon oder online. Zudem kann ein auf den individuellen Bedarf zugeschnittenesProduktangebot mit Sonderkonditionen und Rahmenbedingungen sowie Modalitätenauch außerhalb der Angebote im Onlineshop erstellt werden. Gewerbekundenerhalten darüber hinaus ein kostenfreies Hygiene-Audit und eine Spender- undHardware-Subventionierung, von der sie finanziell profitieren können. Einweiterer Benefit: "Potenzielle Kunden bekommen von uns die Möglichkeit, einekostenfreie und unverbindliche Teststellung aller Produkte in Anspruch zunehmen. So können unsichere Interessenten sich zunächst ein Bild von derQualität unserer Produkte machen - ganz risikolos und ohne Verpflichtungen". FürStädte, Gemeinden, Kommunen und Unternehmen besteht darüber hinaus das Angebot,sich für einen komfortablen Kauf auf Rechnung zu legitimieren.Über die Blanc Hygienic Solutions GmbHDas Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene inhochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jährigesProduktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit.Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie einbreitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechteAuswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendesAngebot aus einer Hand.Pressekontakt:Blanc Hygienic Solutions GmbHWeinbergstr. 2174924 NeckarbischofsheimT: +49 (0) 7131 618866 - 0F: +49 (0) 7131 618866 - 9mailto:info@blanc-hygienic.dehttp://www.blanc-hygienic.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136328/5019338OTS: Blanc Hygienic Solutions GmbH