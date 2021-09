192 300 Promovierende an deutschen Hochschulen im Jahr 2020

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 befanden sich an den deutschen Hochschulen 192

300 Personen in einem laufenden Promotionsverfahren. Davon waren 102 000 Männer

(53 % aller Promovierenden) und 90 300 Frauen (47 %). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, betrug das Durchschnittsalter der Promovierenden

30,0 Jahre. 43 200 Promovierende (22 %) hatten eine ausländische

Staatsangehörigkeit.



Knapp ein Viertel promoviert in der Fächergruppe

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften





Rund 46 000 Personen oder 24 % der Promovierenden strebten im Jahr 2020 ihrenDoktorgrad in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Diezweitgrößte Gruppe bildeten die Promovierenden in der Fächergruppe Mathematikund Naturwissenschaften mit 44 700 Personen (23 %) gefolgt von denIngenieurwissenschaften mit 34 200 Promovierenden (18 %) und den Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 32 200 Promovierenden (17 %).In den einzelnen Fächergruppen zeigten sich deutliche Unterschiede in derGeschlechterverteilung. So waren etwa 4 von 5 Promovierenden (79 %) in derFächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der Fächergruppe Kunst,Kunstwissenschaft 2 von 3 Promovierenden (66 %) Frauen waren. In absolutenZahlen promovierten Männer am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (27000), Frauen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (28100).Promovierende fast ausschließlich an Universitäten190 000 und damit 99 % der Promovierenden wurden 2020 von Professorinnen undProfessoren an Universitäten betreut, lediglich 1 % an Kunsthochschulen,Pädagogischen und Theologischen Hochschulen sowie Fachhochschulen.Fachhochschulen besitzen ausschließlich in Hessen ein eigenständigesPromotionsrecht, in allen anderen Bundesländern kann an Fachhochschulen keinDoktorgrad erworben werden.13 % der Promovierenden verteilen sich auf nur drei HochschulenIm Vergleich auf Hochschulebene promovierte mit 8 600 Personen (5 %) die größteZahl an Promovierenden 2020 an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,gefolgt von 8 400 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 7 300 an derTechnischen Universität München (jeweils 4 %). Jeweils gut 6 000 Personenbeziehungsweise 3 % promovierten an drei weiteren Hochschulen: 6 400 an derTechnischen Hochschule Aachen (RTHW Aachen), 6 200 an der RheinischenFriedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie 6 100 an der Technischen UniversitätDresden.Corona-Pandemie führt zu Rückgang der Zahl abgeschlossener Promotionen26 220 Personen schlossen im Jahr 2020 ihre Promotion ab und erlangten denDoktorgrad. Das waren 7 % weniger als im Vorjahr (siehe hierzu PressemitteilungNr. 414 vom 3. September 2021). Dieser Rückgang ist maßgeblich eine Folge derCorona-Pandemie, die im Jahr 2020 die Durchführung von Prüfungen erschwerte.Weitere Informationen:Die Ergebnisse zur Zahl der aktuell Promovierenden stammen aus der neuenPromovierendenstatistik, die 2017 eingeführt wurde und alle Personen mitlaufenden Promotionsvorhaben an einer Hochschule in Deutschland erfasst. WegenAnlaufschwierigkeiten der Statistik an den Hochschulen liegen für dieBerichtsjahre vor 2020 keine vergleichbaren Ergebnisse vor. Die Zahl der im Jahr2020 abgeschlossenen Promotionen entstammt der Statistik der Prüfungen anHochschulen, deren Ergebnisse das Statistische Bundesamt am 3. September 2021veröffentlicht hat.Detaillierte Ergebnisse für 2020 sind im Tabellenband "Statistik derPromovierenden", dargestellt, der unter www.destatis.de > Themen > Gesellschaftund Umwelt > Bildung, Forschung und Kultur > Hochschulen > Publikationenabrufbar ist.Einen weiteren Zugang zum Datenangebot über Promovierende an Hochschulen bietetdie Datenbank GENESIS-Online (Tabelle 21352-0001 bis 21352-0005).