US-Demokraten droht historische Niederlage in Kalifornien Autor: Tichys Einblick | 14.09.2021, 10:06 | 26 | 0 | 0 14.09.2021, 10:06 | Ein Republikaner als Gouverneur Kaliforniens? Und ausgerechnet ein Trump-freundlicher? Das könnte das Ergebnis der heutigen sogenannten Recall-Election in Kalifornien sein. Im Februar berichtete TE über eine in Deutschland wenig beachtete Kampagne, mit der Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (Demokrat) wegen seiner Corona-Politik aus dem Amt vertrieben werden sollte. Damals fehlten nur noch ein paar Unterschriften, um Der Beitrag US-Demokraten droht historische Niederlage in Kalifornien erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Sebastian Thormann.

