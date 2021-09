Stagflation – Gefährlicher Cocktail

Enttäuschende Konjunkturdaten können über Einkommensverluste verdammt wehtun. Die kontinuierliche Unterstützung durch die Zentralbanken hat die Welt bisher stets vor diesen bitteren Folgen bewahrt. Das ist schon eine halbe Ewigkeit so. Didier Saint-Georges, führender Investmentstratege des mittelgroßen, aber überaus angesehenen französischen Vermögensverwalters Carmignac, den viele unserer Leser vom PLATOWFORUM kennen, damals mit Sandra Crowl, identifiziert das Jahr 2009, also direkt nach der Lehman-Pleite, als Beginn dieses Paradoxons. Das könnte so weitergehen, würden die Preise derzeit nicht so hartnäckig steigen.

Zur Sicherung der Stabilität machen sich die Notenbanken, allen voran die Fed in den USA, aber zunehmend auch die EZB (s. PLATOW v. 10.9.), derzeit mehr als nur Gedanken, zunächst die monatlichen Käufe von Staatsanleihen schrittweise zurückzufahren, bevor sie in einem zweiten Schritt dann die Zinssätze anheben. Das wäre alles kein Problem, wären die Wachstumsperspektiven nicht ein wenig überschätzt worden. Die Pandemie, global gesehen, ist noch längst nicht ausgestanden, die Impfquote in großen Teilen der Welt vergleichsweise niedrig. Das beeinträchtigt die Produktion und die Förderung wichtiger Rohstoffe wie Öl, dessen Preis bereits drastisch gestiegen ist.