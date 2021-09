fox e-mobility legt Halbjahreszahlen vor

07:15 Uhr DGAP-News: fox e-mobility AG publishes consolidated financial report for the first half of 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

07:15 Uhr DGAP-News: fox e-mobility AG veröffentlicht Konzernfinanzbericht für das 1. Halbjahr 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

23.08.21 DGAP-News: fox e-mobility introduces highly integrated mini construction kit for the upcoming MIA - the ,skateboard' EQS Group AG | Weitere Nachrichten

17.08.21 DGAP-News: fox e-mobility AG: Great approval at Annual General Meeting for all agenda items EQS Group AG | Weitere Nachrichten