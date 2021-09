DGAP-News: Tigris Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund erreicht 4 Monate nach Auflage 17,1 Mio. €!



14.09.2021 / 10:30

Am 03.05.2021 wurde der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (WKN A2QDSH & WKN A2QDSG), der von der Tigris Capital GmbH aus München initiiert und beraten wird, mit Unterstützung der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sowie des Haftungsdachs NFS Netfonds aufgelegt. Der Fonds, der die Strategie aus dem wikifolio-Zertifikat "Chancen suchen und finden" fortsetzt, fokussiert sich auf Small & Micro Caps aus dem deutschsprachigen Raum mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. €. Die gewichtete Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 400 Mio. €. Zugleich wird ein Growth-Value-Ansatz verfolgt, sodass Unternehmen mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven, beispielsweise durch strukturelles Wachstum, neuen Produkten bzw. Technologien oder gesetzlichen Vorgaben, im Fokus der Selektion stehen. Auf der anderen Seite wird besonderes Merkmal auf die Profitabilität und Skalierbarkeit des Unternehmens sowie eine hohe Cash-Conversion gelegt, einhergehend mit hohen Kapitalrenditen. Neben der quantitativen Bottom-up Analyse wird die Identifikation potenzieller Portfoliokandidaten auch durch eine qualitative Analyse ergänzt. Um die avisierte Zielrendite von durchschnittlich 15% pro Jahr über einen Wirtschaftszyklus von 5 Jahren zu erreichen, verfolgt die Anlagestrategie ein fokussiertes Zielportfolio von 20-30 Werten. Mitte Juni wurde die Seed-Phase mit einem Volumen von 12,8 Mio. € abgeschlossen. Seitdem konnte das Fonds-Volumen weiter gesteigert werden und beträgt inzwischen 17,1 Mio. €, wodurch sich Fondsberater Lukas Spang bestätigt sieht: "Ich freue mich sehr über die Entwicklung des Fonds in den ersten Monaten nach Auflage, die meine Erwartungen deutlich übertroffen hat. Gleichzeitig zeigt die Resonanz der Anleger, dass es richtig war, genau jetzt mit dieser Fonds-Lösung an den Markt zu gehen, da sich im Small & Micro Cap Bereich nach wie vor zahlreiche spannende Opportunitäten bieten." Anja Schlick, Head of Relationship Management Financial Assets bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG ergänzt: "Wir freuen uns mit Lukas Spang, der seine bisherige Strategie aus dem wikifolio "Chancen suchen und finden" mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund in eine Fondslösung überführt hat. Seine mehrjährige Erfahrung im Small & Micro Cap-Kapitalmarktumfeld und sein breites Netzwerk in diesem Marksegment hatten einen großen Anteil an dem erfolgreichen Start des Fonds." Seite 2 ► Seite 1 von 3